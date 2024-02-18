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Гасперини упомянул Миранчука, говоря о потенциале «Аталанты»

Гасперини упомянул Миранчука, говоря о потенциале «Аталанты»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о потенциале команды после разгромной победы в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:0).

«У меня есть команда, сплочённая в защите и в полузащите, с конкурентоспособными игроками. Колашинац дал нам дополнительную силу в защите. Затем мы улучшили игру на флангах, но прежде всего в атаке. Де Кетеларе, Скамакка, Миранчук, Лукман: у нас есть потенциал быть конкурентоспособными», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

На данный момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 45 очков. В следующем туре команда встретится с «Миланом».

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