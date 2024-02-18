Энрике рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после слухов об уходе форварда из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об отношениях с форвардом Килианом Мбаппе после слухов о его уходе из клуба летом.

«Хорошо то, что болельщики видят, что все игроки вовлечены. Мы хорошо защищались и хорошо отбирали мячи. Ротация? Да, мы хотели иметь возможность ротации. Килиан Мбаппе? Мы с ним очень хорошо ладим. Никаких проблем», — приводи слова Энрике Goal.

Напомним, в матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счётом 2:0. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте, отличившись забитым голом.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 31 гол и 7 результативных передач.

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