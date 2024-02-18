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Симеоне резко ответил журналистам по поводу критики его тактических решений

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил журналистам на критику со стороны экс-игрока «красно-белых» Милинко Пантича, которая связана с решением аргентинского специалиста поставить испанского полузащитника Маркоса Льоренте на позицию нападающего в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (5:0). Говоря о Пантиче, журналисты назвали его легендой клуба.

«Кто? Легенда – это наш любимый Луис Арагонес, он легенда клуба», – приводит слова Симеоне Marca.

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Напомним, что испанский хавбек «Атлетико» Льоренте отметился дублем уже в первые 20 минут встречи.

Отметим, сербский полузащитник Милинко Пантич выступал за мадридский «Атлетико» в период с 1995 по 1998 годы. Серб сыграл за клуб в 136 матчах и забил 35 мячей. А также в качестве тренера руководил молодёжными командами «матрасников» в 2011-2012 годах.

После 25 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 51 очко и занимает четвёртое место. После аналогичного количества игр «Лас-Пальмас» заработал 35 очков и расположился на восьмой строчке.

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