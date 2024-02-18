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Анчелотти отреагировал на очередной вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»

Анчелотти отреагировал на очередной вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Райо Вальекано» отреагировал на вопрос о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Переход Мбаппе? Мы здесь, чтобы говорить о ближайшем матче. Хотел бы я тренировать его? Я бы хотел закончить сезон и выиграть титулы. Мы работаем для этого. До нового сезона ещё очень далеко, – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 31 голов и семь результативных передач.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе

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