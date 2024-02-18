Эден Азар раскрыл причину непланируемого перехода в «Челси» из «Лилля»

Бывший вингер «Челси» Эден Азар рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были перед переходом в лондонский клуб в 2012 году и почему он выбрал «синих».

«У меня был разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Я общался с Гарри Реднаппом, к тому времени он тренировал «Тоттенхэм». Я приезжал в Манчестер, чтобы оценить базу «Манчестер Сити. Так что у меня было несколько вариантов, но «Челси» в них не входил.

Когда я проводил в «Лилле» свой последний сезон, «Челси» выступал в АПЛ не очень хорошо. Команда была шестой или седьмой, точно не помню. Я знал, что уеду из Франции в Англию, но не в «Челси», потому что я хотел играть в Лиге чемпионов. Я перешёл из-за того, что они выиграли Лигу чемпионов.

«Челси» был очень далеко в списке приоритетов. И вот почему я благодарен Дрогба, – сказал Азар в интервью Джону Оби Микелу в подкасте Obi One Podcast.

Напомним, «Челси» купил бельгийца у «Лилля» за 40 миллионов евро в 2012 году. Недавно Азар завершил карьеру футболиста.