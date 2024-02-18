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«Астон Вилла» повторила рекорд «Ливерпуля» в матчах с лондонскими клубами в АПЛ

«Астон Вилла» повторила рекорд «Ливерпуля» в матчах с лондонскими клубами в АПЛ
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Матч 25-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла» завершился победой гостей со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 23'     0:2 Уоткинс – 56'     1:2 Мунис – 63'    

Тем самым «Астон Вилла» продлила свою победную серию в матчах чемпионата Англии с лондонскими клубами. Выигрыш у «Фулхэма» стал 10-й победой бирмингемцев кряду в рамках АПЛ над соперниками из столицы Великобритании.

Достижение «Астон Виллы» является повторением рекорда АПЛ по этому показателю, сообщает Squawka. Ранее 10 побед подряд во встречах с соперниками из Лондона в чемпионате Англии удались только «Ливерпулю» в период с марта 2019 года по июнь 2020 года.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
Календарь АПЛ - 2023/2024

В текущей турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает четвёртое место, на два очка опережая лондонский «Тоттенхэм» в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. В активе бирмингемцев 49 очков в 25 матчах.

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