«Астон Вилла» повторила рекорд «Ливерпуля» в матчах с лондонскими клубами в АПЛ

Матч 25-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Астон Вилла» завершился победой гостей со счётом 2:1.

Тем самым «Астон Вилла» продлила свою победную серию в матчах чемпионата Англии с лондонскими клубами. Выигрыш у «Фулхэма» стал 10-й победой бирмингемцев кряду в рамках АПЛ над соперниками из столицы Великобритании.

Достижение «Астон Виллы» является повторением рекорда АПЛ по этому показателю, сообщает Squawka. Ранее 10 побед подряд во встречах с соперниками из Лондона в чемпионате Англии удались только «Ливерпулю» в период с марта 2019 года по июнь 2020 года.

В текущей турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает четвёртое место, на два очка опережая лондонский «Тоттенхэм» в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. В активе бирмингемцев 49 очков в 25 матчах.