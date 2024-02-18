«Нам не хватает единства». Игрок «Ювентуса» Рабьо — о ничьей с «Вероной»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о минувшем матче 25-го тура чемпионата Италии, в котором туринский клуб сыграл вничью с «Вероной» (2:2), занимающей 18-е место в Серии А.

«Конечно, мы должны были сделать больше, ведь в последнее время мы теряли очки. Мы вернулись в игру слишком поздно и начали показывать себя только во втором тайме.

Нам необходимо вновь обрести единство и сплочённость, которые были у нас раньше, когда мы почти не пропускали голов.

«Верона» — талантливая команда, но мы должны вернуться в прежнее русло, ведь крайне важно вновь обрести уверенность в своих силах», — приводит слова Рабьо DAZN.

После 25 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 54 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Верона» заработала 20 очков и расположилась на 18-й строчке.