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«Нам не хватает единства». Игрок «Ювентуса» Рабьо — о ничьей с «Вероной»

«Нам не хватает единства». Игрок «Ювентуса» Рабьо — о ничьей с «Вероной»
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о минувшем матче 25-го тура чемпионата Италии, в котором туринский клуб сыграл вничью с «Вероной» (2:2), занимающей 18-е место в Серии А.

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Фолоруншо – 11'     1:1 Влахович – 28'     2:1 Нослин – 52'     2:2 Рабьо – 55'    

«Конечно, мы должны были сделать больше, ведь в последнее время мы теряли очки. Мы вернулись в игру слишком поздно и начали показывать себя только во втором тайме.

Нам необходимо вновь обрести единство и сплочённость, которые были у нас раньше, когда мы почти не пропускали голов.

«Верона» — талантливая команда, но мы должны вернуться в прежнее русло, ведь крайне важно вновь обрести уверенность в своих силах», — приводит слова Рабьо DAZN.

После 25 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 54 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Верона» заработала 20 очков и расположилась на 18-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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