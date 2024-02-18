«Ты ничего не знаешь». Лапорта ответил фанату «Барселоны», попросившему подписать Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на реплику поклонника каталонского клуба, который во время того, как руководитель сине-гранатовых раздавал автографы, попросил его подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, чей контракт с парижским клубом истекает грядущим летом.

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«Ты ничего не знаешь. И я тоже. В любом случае — есть ли здесь хорошая пиццерия?» — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в испанских СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», с которым слухи связывают французского футболиста на протяжении долгого времени.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Жироны» принял участие в 31 матче во всех турнирах, где отметился 32 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.