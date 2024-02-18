Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты ничего не знаешь». Лапорта ответил фанату «Барселоны», попросившему подписать Мбаппе

«Ты ничего не знаешь». Лапорта ответил фанату «Барселоны», попросившему подписать Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на реплику поклонника каталонского клуба, который во время того, как руководитель сине-гранатовых раздавал автографы, попросил его подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, чей контракт с парижским клубом истекает грядущим летом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Ты ничего не знаешь. И я тоже. В любом случае — есть ли здесь хорошая пиццерия?» — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в испанских СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», с которым слухи связывают французского футболиста на протяжении долгого времени.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Жироны» принял участие в 31 матче во всех турнирах, где отметился 32 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» — журналист Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android