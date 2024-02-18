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«Райо Вальекано» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

«Райо Вальекано» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал» Игра пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 15-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработала 61 очко и расположился на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Примеры. В той игре «Королевский клуб» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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