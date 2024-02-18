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Тренер «Атлетико» Симеоне: футбол «Интера» простой, но очень эффективный

Тренер «Атлетико» Симеоне: футбол «Интера» простой, но очень эффективный
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о миланском «Интере» в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 20 февраля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам будет противостоять очень сильный соперник, «Интер» — одна из лучших команд Европы, которая дошла до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне и очень хорошо выступает в Серии А в этом сезоне.

Они выиграли Суперкубок Италии и проиграли только один матч в нынешнем сезоне. «Интер» играет в простой футбол, но он очень эффективен. Кроме того, эта команда обладает индивидуальностью, которую им привил тренер.

В «Интере» мне нравится всё. У них прекрасный командный характер, полузащита показывает высокий темп. У них очень продуктивная атака», — приводит слова Симеоне Football Italia.

Напомним, «Атлетико» сыграет с «Интером» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Матч начнётся в 23:00 мск.

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