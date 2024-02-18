Тимощук оценил адаптацию бразильских новичков «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о бразильских новичках сине-бело-голубых Педро (вингер), Артуре (полузащитник) и Нино (защитник).

«Ребята молодые, но у них ещё есть время для адаптации. Хотя, можно сказать, они адаптируются быстро, но всё равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им ещё нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность. Но, повторюсь, времени для этого у них ещё достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон. И пока они радуют своей игрой и отношением к футболу. Думаю, будут и дальше радовать наших болельщиков», – приводят слова Тимощука «Известия».

Напомним, «Зенит» после 18 матчей имеет в своем активе 36 очков и после первой части чемпионата идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на два очка.