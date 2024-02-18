Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» де Хеа намерен отклонять предложения из АПЛ — The Sun

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, с лета 2023 года являющийся свободным агентом, высказал твёрдое намерение продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 33-летний голкипер не будет рассматривать предложения, поступающие из других чемпионатов, включая английскую Премьер-лигу и саудовскую Про-Лигу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что де Хеа близок к заключению трудового соглашения с английским «Ньюкаслом». Также появлялись сведения, что саудовский «Аль-Шабаб» заинтересован в услугах испанского голкипера.

В минувшем сезоне де Хеа принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в 25 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.