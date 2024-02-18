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«Конечно, я был рад забить». Игрок «Челси» Стерлинг — о голе в ворота «Сити»

«Конечно, я был рад забить». Игрок «Челси» Стерлинг — о голе в ворота «Сити»
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Бывший крайний нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, ныне выступающий за «Челси», поделился мнением об очном матче команд, который состоялся в 25-м туре чемпионата Англии (1:1). Стерлинг забил единственный гол лондонского клуба в этой встрече.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Стерлинг – 42'     1:1 Эрнандес – 83'    

«Думаю, мы можем быть довольны набранным очком, но также присутствует небольшое разочарование из-за того, что мы не выиграли матч. У нас были шансы закончить игру, но, справедливости ради, у них тоже. Мы доставили «Сити» много проблем на контратаках и создали ряд моментов.

Конечно, я был рад забить и помочь своей команде», — приводит слова Стерлинга официальный сайт «Челси».

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Челси» заработал 35 очков и расположился на 10-й строчке.

Стерлинг выступал в составе «горожан» с 2015 по 2022 год.

Календарь АПЛ
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