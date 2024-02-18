Тухель — об игровом времени де Лигта: выбираем тех, кто в лучшей форме

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о малом количестве игрового времени защитника команды Маттейса де Лигта.

«У нас четыре центральных защитника, и они борются за место в стартовом составе. Мы выбираем тех, кто в лучшей форме. В «Баварии» вы просто боретесь за своё место. Это вполне нормальная ситуация», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков.