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«Монако» — «Тулуза»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00

«Монако» — «Тулуза»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00
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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Тулуза». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен из Метца. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 тура чемпионата Франции «Монако» набрал 38 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Лиги 1 «Тулуза» заработала 20 очков и расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 17-го тура чемпионата Франции. В той игре монегаски одержали победу со счётом 2:1. В составе «Монако» дублем отметился нападающий Виссам Бен-Йеддер. Единственный гол «Тулузы» забил форвард Франк Магри.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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