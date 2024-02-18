«Мало бразильцев знают английский». Мостовой — о коммуникации с новыми игроками «Зенита»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как происходит его взаимодействие с новыми игроками санкт-петербургского клуба.

«С Ильзатом мы уже давно знакомы. Когда мы играем в квадраты, у нас есть разделение. Сутормин и Чистяков нас покинули — Ильзат в наш квадрат зашёл. Он хорошо влился в коллектив, с ним нормально всё. Он хороший парень, я давно с ним знаком.

Нино что-то может сказать по-английски, а Педро в этом плане тяжеловато, он пока только на своём может общаться. Коммуникацию пока тяжело наладить, но это можно понять: мало бразильцев знают английский язык», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, ранее агент Педро сообщил, что его клиент счастлив своим нахождением в «Зените».

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.