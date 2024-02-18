Гасперини: если «Аталанта» займёт четвёртое место, это будет сродни скудетто

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах команды в Серии А. В 25-м туре клуб из Бергамо обыграл «Сассуоло» (3:0).

«Для завоевания чемпионства нужно набрать 90–95 или 100 очков, тогда как наш лучший показатель в истории – 70–75. Люди продолжают спрашивать насчёт трофеев, но единственный реальный шанс для «Аталанты» – победа в Кубке Италии, и мы выходили в финал дважды. Вот этот турнир мы попытаемся выиграть. Поэтому если в нынешних обстоятельствах наберём 70 очков и займём четвёртое место, то это будет сродни скудетто», – приводит слова специалиста Football Italia.

На данный момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 45 очков. В следующем туре команда встретится с «Миланом».