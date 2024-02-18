Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт — Relevo

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич крайне недоволен своим положением в команде. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, хорватский футболист разочарован отношением «Реала» к себе, поскольку обещания, данные ему перед пролонгацией трудового соглашения в 2023 году, не выполняются. В соответствии с договорённостями Модрич должен выходить на поле при условии, если он не травмирован.

Подчёркивается, что Модрич считает, что он получает меньше игрового времени в нынешнем сезоне не из-за своей игровой формы, а из-за ставки «сливочных» на молодых футболистов. Он не будет продлевать контракт с клубом, если ситуация не изменится.

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Игрок рассчитывал, что он завершит карьеру в «Реале» на высокой ноте, однако на текущий момент его ожидания не оправдываются.

Напомним, в нынешнем сезоне 38-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. В общей сложности Модрич провёл на поле 1374 минуты.