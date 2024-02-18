«Райо Вальекано» — «Реал»: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал» Игра пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Стартовые составы команд.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Лежён, Эспино, Балиу, Эрнандес, Мартин, Трехо, Лопес, Паласон, Гарсия, де Томас.

«Реал»: Лунин, Начо, Гарсия, Васкес, Камавинга, Модрич, Тчуамени, Вальверде, Диас, Хоселу, Винисиус.

После 24 туров Ла Лиги «Райо Вальекано» набрал 24 очка и занимает 15-е место. «Реал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработал 61 очко и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Примеры. В той игре «Королевский клуб» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).