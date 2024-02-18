Нигматуллин: не факт, что Агкацев выиграет конкуренцию у действующих вратарей «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в московский клуб. Нигматуллин выразил мысль о том, что красно-белым не нужно усиливать вратарскую позицию.

«Спартак», может, хочет поменять кого-то из вратарей. В прошлом сезоне не было явного первого номера, наверное, хотят усилить конкуренцию. Сейчас у команды три хороших вратаря высокого уровня, ситуация не требует усиления. Кандидатуры, о которых писали в СМИ, не сильнее нынешних вратарей «Спартака». Не факт, что Агкацев легко выиграет конкуренцию у действующих вратарей. В «Спартаке» играют под десятикратным давлением, это непросто. Станислав пока не может стать первым номером в своём клубе. Сомнительно, что второй номер «Краснодара» может стать первым номером у красно-белых, хоть у него и очень сильный конкурент», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний вратарь принял участие в семи матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.