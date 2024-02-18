Экс-президент «ПСЖ» Кайзак рассказал, как бы он уговаривал Мбаппе остаться в клубе

Бывший президент «ПСЖ» Ален Кайзак поделился тем, как бы он на месте нынешнего руководства французского гранда пытался бы уговорить нападающего Килиана Мбаппе не покидать парижский клуб по окончании его контракта грядущим летом.

«Я бы продвигал идею, что Мбаппе стоит остаться в клубе для того, чтобы сделать карьеру как у Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Я бы внушал ему, что он оказал бы гораздо большее влияние на футбол, помогая «ПСЖ» выиграть первую в истории клуба Лигу чемпионов, а не завоёвывая её в «Реале». Он в одиночку мог бы вывести «ПСЖ» на лидирующие позиции. Это придало бы ему ещё больше значимости», — приводит слова Кайзака Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», с которым его связывали слухи последние годы.

Кайзак являлся президентом «ПСЖ» в период с 2006 по 2008 год.