Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Норвича» Яннулис летом может оказаться в РПЛ

Защитник «Норвича» Яннулис летом может оказаться в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Норвича» Димитрис Яннулис в летнее трансферное окно может оказаться в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил агент грека Василис Панагиотакис.

«В зимнее трансферное окно интереса из России не было, Яннулис всё ещё на контракте с «Норвичем» и хочет помочь клубу вернуться в Премьер-лигу. Летом трансфер в Россию вполне возможен, Димитрис готов приехать в Россию и попробовать свои силы в РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к защитнику «Норвича» Димитрису Яннулису проявляют интерес московские «Спартак» и «Динамо».

Напомним, действующий трудовой договор Яннулиса с «Норвичем» истекает летом текущего года. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 3 млн.

Материалы по теме
«Спартак» отправит защитника в Европу и привезёт ещё одного легионера? LIVE трансферов РПЛ
Live
«Спартак» отправит защитника в Европу и привезёт ещё одного легионера? LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android