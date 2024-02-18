Защитник «Норвича» Яннулис летом может оказаться в РПЛ

Защитник «Норвича» Димитрис Яннулис в летнее трансферное окно может оказаться в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил агент грека Василис Панагиотакис.

«В зимнее трансферное окно интереса из России не было, Яннулис всё ещё на контракте с «Норвичем» и хочет помочь клубу вернуться в Премьер-лигу. Летом трансфер в Россию вполне возможен, Димитрис готов приехать в Россию и попробовать свои силы в РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к защитнику «Норвича» Димитрису Яннулису проявляют интерес московские «Спартак» и «Динамо».

Напомним, действующий трудовой договор Яннулиса с «Норвичем» истекает летом текущего года. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 3 млн.