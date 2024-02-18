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«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 матчей чемпионата Англии «Лутон Таун» набрал 20 очков и занимает 17-е место. «Манчестер Юнайтед» после 24 туров в АПЛ заработал 41 очко и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. В той игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

В последних пяти турах АПЛ «Лутон Таун» дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз победил. В последних пяти матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» три раза победил, один раз потерпел поражение и один раз сыграл вничью.

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