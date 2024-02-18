Стало известно, когда Максим Мухин вернётся в общую группу ЦСКА

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, поделился информацией о восстановлении своего клиента после разрыва передней крестообразной связки колена. В ноябре 2023 года российский футболист перенёс операцию.

«У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвёртый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе. Очень редко бывает, когда футболист чуть быстрее восстанавливается или же медленнее. Мы не будем торопиться. Федотов тоже, он это прекрасно понимает», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Максим в текущем сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также Мухин принял участие в трёх товарищеских матчах сборной России: с командами Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).