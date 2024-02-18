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«Лацио» уступил «Болонье» в Серии А после победы над «Баварией» в ЛЧ

«Лацио» уступил «Болонье» в Серии А после победы над «Баварией» в ЛЧ
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18 февраля состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Лацио» и «Болонья». Встреча прошла в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мереской. Стартовый свисток встречи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Болоньи» со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Исаксен – 18'     1:1 Эль-Аззузи – 39'     1:2 Зиркзее – 78'    

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте. В составе римлян голом отметился Густав Исаксен. Однако гости не только отыгрались, но и вышли вперёд – этому поспособствовали Уссама Эль-Аззузи и Джошуа Зиркзее. «Лацио» не удалось уйти от поражения.

Отметим, что в середине недели «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА обыграл «Баварию» со счётом 1:0.

Напомним, «Лацио» после 24 туров чемпионата Италии заработал 37 очков. Римляне занимают восьмое место в турнирной таблице. «Болонья» с 45 очками идёт пятой.

Таблица Серии А
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