«Лацио» уступил «Болонье» в Серии А после победы над «Баварией» в ЛЧ

18 февраля состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Лацио» и «Болонья». Встреча прошла в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мереской. Стартовый свисток встречи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Болоньи» со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте. В составе римлян голом отметился Густав Исаксен. Однако гости не только отыгрались, но и вышли вперёд – этому поспособствовали Уссама Эль-Аззузи и Джошуа Зиркзее. «Лацио» не удалось уйти от поражения.

Отметим, что в середине недели «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА обыграл «Баварию» со счётом 1:0.

Напомним, «Лацио» после 24 туров чемпионата Италии заработал 37 очков. Римляне занимают восьмое место в турнирной таблице. «Болонья» с 45 очками идёт пятой.