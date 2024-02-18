Тренер сборной Словакии Кальцона согласился возглавить «Наполи» — Матео Моретто

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона согласился возглавить итальянский «Наполи», сообщает журналист Матео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри может покинуть свой пост до первого матча Лиги чемпионов с «Барселоной», который должен состояться 21 февраля. В случае назначения Кальцоны в «Наполи», итальянский специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.

Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника у Лучано Спаллетти, а потом в качестве тренера по развитию техники. До этого был помощником в «Перуджии», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри».

Напомним, Вальтер Маццарри стал главным тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в шести матчах. При этом команда восемь раз проиграла и три раза сыграла вничью. После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает 10-е место.