Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Словакии Кальцона согласился возглавить «Наполи» — Матео Моретто

Тренер сборной Словакии Кальцона согласился возглавить «Наполи» — Матео Моретто
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона согласился возглавить итальянский «Наполи», сообщает журналист Матео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри может покинуть свой пост до первого матча Лиги чемпионов с «Барселоной», который должен состояться 21 февраля. В случае назначения Кальцоны в «Наполи», итальянский специалист будет совмещать посты в сборной и клубе.

Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника у Лучано Спаллетти, а потом в качестве тренера по развитию техники. До этого был помощником в «Перуджии», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри».

Напомним, Вальтер Маццарри стал главным тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в шести матчах. При этом команда восемь раз проиграла и три раза сыграла вничью. После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает 10-е место.

Материалы по теме
Тренер «Наполи» Маццарри может быть уволен после игры ЛЧ с «Барселоной» — Gazzetta
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android