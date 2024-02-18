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Игрок «Барселоны» летом в качестве свободного агента может перейти в «Атлетико» — Sport

Игрок «Барселоны» летом в качестве свободного агента может перейти в «Атлетико» — Sport
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Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо в качестве свободного агента в летнее трансферное окно может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Sport.

По информации источника, Алонсо точно покинет сине-гранатовых летом после окончания контракта. А «матрасники» приметили испанского защитника и хотят его подписать, так как у игроков команды Акселя Витселя и Марио Эрмосо также заканчиваются контракты.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

33-летний Алонсо перебрался в «Барселону» в сентябре 2022 года и в этом сезоне провёл всего семь матчей, сыграв 301 минуту и не отметившись голевыми действиями. Также в нынешнем сезоне Маркос получил травму поясницы, из-за чего пропустил большую часть матчей.

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