Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «ПСЖ» Данилу – о возможном уходе Мбаппе: его решение нас не беспокоило

Игрок «ПСЖ» Данилу – о возможном уходе Мбаппе: его решение нас не беспокоило
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист французского «ПСЖ» Данилу Перейра высказался о возможном уходе партнёра по команде Килиана Мбаппе.

«Каково это — играть без Килиана? Это меняет динамику, но у нас есть такие же хорошие игроки, которые могут изменить ситуацию. Мы не удивились, увидев его на скамейке запасных, потому что он так много играет. Какова была реакция на его решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона? Это не то решение, которое создаёт проблемы. Это нас не беспокоило», — приводит слова Данило журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 32 гола и семь результативных передач.

Материалы по теме
Анчелотти отреагировал на очередной вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android