Игрок «ПСЖ» Данилу – о возможном уходе Мбаппе: его решение нас не беспокоило

Футболист французского «ПСЖ» Данилу Перейра высказался о возможном уходе партнёра по команде Килиана Мбаппе.

«Каково это — играть без Килиана? Это меняет динамику, но у нас есть такие же хорошие игроки, которые могут изменить ситуацию. Мы не удивились, увидев его на скамейке запасных, потому что он так много играет. Какова была реакция на его решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона? Это не то решение, которое создаёт проблемы. Это нас не беспокоило», — приводит слова Данило журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 32 гола и семь результативных передач.