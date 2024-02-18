Масалитин: в последнее время Кучаев в ЦСКА себя никак не проявлял, аренда напрашивалась

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об аренде Константина Кучаева в «Пари Нижний Новгород».

«В «Пари НН» у Кучаева будет больше шансов проявить себя. Несколько сезонов назад он был ключевым игроком для ЦСКА и составлял хороший дует с Чаловым. К сожалению, в последнее время он никак себя не проявлял. На него надеялись и верили, но то ли травмы, то ли ещё что-то на него повлияло. Аренда напрашивалась. Но главное, чтобы он играл в «Пари НН» большую часть времени. Если проиграет конкуренцию, то смысл было одну лавочку менять на другую?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Кучаев перешёл в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона, после чего россиянин покинет ЦСКА в качестве свободного агента. Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.