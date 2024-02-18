Дзагоев: желание стать тренером не пропало, но понимаю, почему Клопп решил взять паузу

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что желание стать тренером не пропало.

«Желание стать тренером не отпало. Учиться я пойду 100%, жду отмашки от Овчинникова. В конце февраля мы должны созвониться.

Чувствую, что немного пресытился футболом. Я за эти несколько месяцев ни разу не играл в футбол, хотя ребята звали. Отвечал: «Нет-нет, ребят, пока никакого желания». Поддерживаю форму за счёт тренажерного зала и игры в падел – вот это мне интересно.

Конечно, я себя с ним не сравниваю, но понимаю, для чего Клопп брал паузу на полгода – перезарядиться, отдохнуть, собраться с мыслями. Когда люди полностью живут футболом, они им пресыщаются. Иногда нужно перезарядить батарейки, чтобы голова была свободной, соскучиться по футболу. Путь тренера – это полное погружение в футбол. Я с удовольствием смотрел тренировки «Крыльев». Уверен, пока буду учиться, эта страсть вернется», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.