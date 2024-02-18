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Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал ничью с «Райо Вальекано»

Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал ничью с «Райо Вальекано»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 25-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (1:1).

«Мы очень хорошо начали игру, владели мячом, забили гол и могли забить ещё один, был удар Вальверде в каркас ворот… До пенальти в ворота «Реала» мы всё делали очень хорошо, а затем игра изменилась. Было много единоборств, стычек, пауз – в такой ситуации было непросто найти решение.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Мы боролись – очевидно, ничья нас не устроила, но мы идём дальше. Мы находимся в очень хорошем положении в таблице, мы спокойны и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Анчелотти AS.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. «Райо Вальекано» находится на 14-й строчке с 25 очками.

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