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«Это нормально». Карло Анчелотти – о критике

«Это нормально». Карло Анчелотти – о критике
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о критике его команды.

«Что я могу сказать о критике? Это нормально. Победы нужны в каждой встрече, но чтобы стать чемпионом Ла Лиги, надо не проигрывать матчи, которые вы не можете выиграть. Иногда бывают ничьи, которые причиняют боль, но это тоже может быть позитивным шагом, который приблизит нас к победе в лиге», — приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в рамках матча 25-го тура Примеры мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» со счётом 1:1. По голу забили Хоселу и Рауль де Томас. На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками.

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