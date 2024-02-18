«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч Ла Лиги в стартовом составе

Сегодня, 18 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступит Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Стартовые составы:

«Мальорка»: Райкович, Гонсалес, Вальент, Раильо, Настасич, Коста, Санчес, Кошта, Родригес, Мурики, Ларин.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Субельдия, Галан, Траоре, Мендес, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Мальорка» располагается на 16-м месте с 23 очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 37 очками.