Хойлунд — самый молодой игрок в истории АПЛ, забивший в шестом матче подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился голевым дублем в ворота «Лутона» в матче 25-го тура АПЛ. Примечательно, что игроку на это потребовалось всего лишь семь стартовых минут. Таким образом, 21-летний датский форвард стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим в шестом матче подряд.

До сегодняшнего дня Хойлунд поражал ворота таких команд, как «Астон Вилла» (3:2 и 2:1), «Тоттенхэм» (2:2), «Вулверхэмптон» (4:3) и «Вест Хэм» (3:0). По данному показателю датчанин обогнал полузащитника Джо Уиллока («Ньюкасл») и нападающего Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»). На данный момент возраст футболиста «красных дьяволов» — 21 год и 14 дней.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.