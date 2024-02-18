Петр Чех назвал лучших вратарей в истории футбола

Бывший голкипер и технический директор «Челси» Петр Чех поделился мнением о лучших вратарях в истории мирового футбола.

«Кого можно назвать лучшим вратарём в истории? Сложный вопрос. Я бы точно включил в тройку Джанлуиджи Буффона. Определённо назвал бы и Нойера.

Всегда сложно выбирать нескольких из огромного количества великих футболистов. Остановлюсь также на Петере Шмейхеле. Среди моих вариантов два чемпиона мира, так что порядок, пожалуй, такой», — приводит слова Чеха Daily Mail.

Буффон выигрывал чемпионат мира с Италией в 2006 году, в то время как Нойер стал победителем мундиаля в составе сборной Германии в 2014 году. Немцу также удавалось выиграть Лиги чемпионов УЕФА. Шмейхель, в свою очередь, становился чемпионом Европы в составе Дании в 1992 году.