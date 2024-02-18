Майка Ричардс назвал «Манчестер Сити» фаворитом на победу в АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Сити» и футбольный эксперт Майка Ричардс высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиге. По мнению англичанина, его бывший клуб имеет наилучшие шансы на победу в турнире. Напомним, «горожане» завоёвывают чемпионский титул АПЛ на протяжении последних трёх сезонов.

«В матче с «Челси» Холанд упустил моменты, которые обычно с лёгкостью реализует. Это поднимет настроение «Ливерпулю» и «Арсеналу». Но я не думаю, что это сильно подорвёт уверенность в себе «горожан».

Это решающий момент сезона, «Манчестер Сити» всегда знает, что делать. У них есть опыт побед в АПЛ. И в этом сезоне они остаются главными фаворитами на завоевание трофея», — приводит слова Ричардса Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 53 очка после 24 туров и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка, имея при этом игру в запасе.