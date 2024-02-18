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Игрок «Райо Вальекано» де Томас до матча с «Реалом» не мог забить в этом сезоне Ла Лиги

Игрок «Райо Вальекано» де Томас до матча с «Реалом» не мог забить в этом сезоне Ла Лиги
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Нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас до матча 25-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:1) не мог забить в этом сезоне Ла Лиги.

На 27-й минуте матча Рауль де Томас реализовал 11-метровый удар, сделав счёт 1:1, который сохранился до конца игры. До матча с мадридцами Рауль не мог забить в 17 матчах подряд Ла Лиги, отдав лишь две голевые передачи.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

29-летний испанский нападающий является воспитанником мадридского «Реала», откуда отдавался в аренду в «Кордову», «Реал Вальядолид», «Райо Вальекано». А летом 2019 года был продан в «Бенфику» и затем успел ещё поиграть за «Эспаньол», после чего оказался вновь в «Райо Вальекано».

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