Игрок «Райо Вальекано» де Томас до матча с «Реалом» не мог забить в этом сезоне Ла Лиги

Нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас до матча 25-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:1) не мог забить в этом сезоне Ла Лиги.

На 27-й минуте матча Рауль де Томас реализовал 11-метровый удар, сделав счёт 1:1, который сохранился до конца игры. До матча с мадридцами Рауль не мог забить в 17 матчах подряд Ла Лиги, отдав лишь две голевые передачи.

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29-летний испанский нападающий является воспитанником мадридского «Реала», откуда отдавался в аренду в «Кордову», «Реал Вальядолид», «Райо Вальекано». А летом 2019 года был продан в «Бенфику» и затем успел ещё поиграть за «Эспаньол», после чего оказался вновь в «Райо Вальекано».