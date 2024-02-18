«Манчестер Юнайтед» выиграл пять матчей подряд

В воскресенье, 18 февраля, «Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Лутон Тауна» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги — 2:1. Таким образом, подопечные Эрика тен Хага одержали уже пятую победу подряд. Манкунианцы ещё ни разу не проигрывали в 2024 году.

В последний раз в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступал 30 декабря. Это произошло в игре 20-го тура чемпионата с «Ноттингем Форест» — 1:2. На протяжении последующих матчей во всех турнирах «красные дьяволы» обыгрывали такие команды, как «Уиган» (2:0), «Ньюпорт» (4:2), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Лутон» (2:1). Также подопечные тен Хага сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 24 февраля. Манкунианцы в родных стенах встретятся с «Фулхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:00 мск.