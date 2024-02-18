«Монца» — «Милан»: Эрнандес, Лофтус-Чик и Окафор — в стартовом составе «россонери»

В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Монца» и «Милан». Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Монца»: Ди Грегорио, Биринделли, Иццо, Мари, Карбони, Дзербин, Пессина, Бондо, Кольпани, Карвалью, Коломбо.

«Милан»: Меньян, Флоренци, Тшау, Габбиа, Эрнандес, Беннасер, Адли, Лофтус-Чик, Чуквезе, Окафор, Йович.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 16-го тура. В той игре миланцы разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0. После 24 туров итальянской Серии А «россонери» набрала 52 очка и занимают третье место. «Монца» после аналогичного количества игр в чемпионате Италии заработала 30 очков и располагается на 11-й строчке.