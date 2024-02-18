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«Чувствую себя дерьмово». Гендиректор «Баварии» — о поражении от «Бохума»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался об игре своей команды в 22-м туре немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3). Данное поражение стало для мюнхенцев третьим подряд во всех турнирах.

«Я действительно чувствую себя дерьмово. Сегодня менталитет побеждает качество, мы совершенно недовольны результатом и игрой.

Будет ли Тухель руководить командой на следующей неделе? Конечно», — приводит слова Дрезена журналист Патрик Штрассер в соцсети Х (ранее Twitter).

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» — восемь очков.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу сезона-2022/2023.