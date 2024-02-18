«МЮ» вернулся в игру и набирает обороты». Тен Хаг — о победе над «Лутоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лутон Тауном» (2:1).

«Очень хороший матч, но у нас были возможности, чтобы забить больше. Мы слишком глубоко опустились и позволили сопернику вернуться в игру. Мы не закрывали пространство между линиями, и в какой-то нам стало сложнее. Во втором тайме у нас были отличные моменты, но мы ими не воспользовались. Мы должны были забивать ещё.

Борьба за Лигу чемпионов? Думаю, мы вернулись в игру и набираем обороты. Нам нужно усилить давление, чтобы приблизиться к зоне Лиги чемпионов. Каждая игра как финал», – приводит слова тен Хага BBC.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке с 44 очками. Отставание манкунианцев от четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов — пять баллов.