Источник: игрок ЦСКА Файзуллаев отказался переходить в «Сент-Луис Сити» из МЛС

Футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался переходить в «Сент-Луис Сити» из МЛС, сообщает Stadion.uz.

По информации источника, узбекский игрок отказался переходить в эту команду, так как намерен рассматривать только предложения от европейских клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 28 очков и сейчас занимает восьмое место.