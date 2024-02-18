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«Монца» — «Милан»: гости проигрывают после первого тайма с разницей в два мяча

«Монца» — «Милан»: гости проигрывают после первого тайма с разницей в два мяча
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В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Монца» и «Милан». Команды играют на стадионе «Комунале Бриантео» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо. После первого тайма «Монца» уверенно обыгрывает своего соперника — 2:0.

Италия - Серия А . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
4 : 2
Милан
Милан
1:0 Пессина – 45'     2:0 Карвалью – 45+6'     2:1 Жиру – 64'     2:2 Пулишич – 88'     3:2 Бондо – 90'     4:2 Коломбо – 90+5'    
Удаления: нет / Йович – 53'

Оба гола были забиты в самой концовке первого тайма. Сперва на 45-й минуте отличился полузащитник «Монцы» Маттео Пессина, а через ещё шесть минут голом отметился форвард хозяев Дани Мота — 2:0.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 16-го тура. В той игре миланцы разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0. После 24 туров итальянской Серии А «россонери» набрали 52 очка и занимают третье место. «Монца» после аналогичного количества игр в чемпионате Италии заработала 30 очков и располагается на 11-й строчке.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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