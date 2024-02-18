«Монца» — «Милан»: гости проигрывают после первого тайма с разницей в два мяча

В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Монца» и «Милан». Команды играют на стадионе «Комунале Бриантео» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо. После первого тайма «Монца» уверенно обыгрывает своего соперника — 2:0.

Оба гола были забиты в самой концовке первого тайма. Сперва на 45-й минуте отличился полузащитник «Монцы» Маттео Пессина, а через ещё шесть минут голом отметился форвард хозяев Дани Мота — 2:0.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 16-го тура. В той игре миланцы разгромили соперника на своём поле со счётом 3:0. После 24 туров итальянской Серии А «россонери» набрали 52 очка и занимают третье место. «Монца» после аналогичного количества игр в чемпионате Италии заработала 30 очков и располагается на 11-й строчке.