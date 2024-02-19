«Милан» предложил «Интеру» совместный проект по новому стадиону — Calcio Finanza

«Милан» предложил «Интеру» совместный проект по новому стадиону в районе Сан-Донато, сообщает Calcio Finanza.

По информации источника, в последние недели было общение между владельцем «Милана» Джерри Кардинале и владельцем «Интера» Стивеном Чжаном. Руководство «россонери» предложило идею совместной работы над проектом стадиона в районе Сан-Донато. Однако «Интер» не заинтересован в этом проекте из-за потенциальных проблем в этом районе, а также «быстрого развития» проекта их собственного стадиона в Роццано.

Напомним, «Милан» и «Интер» с 1947 года принимают домашние матч на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в городе Милан. На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 63 очками. «Милан» находится на третьем месте с 52 очками.