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Иранская газета отфотошопила девушку Роналду, «обрезав» ей ягодицы

Иранская газета отфотошопила девушку Роналду, «обрезав» ей ягодицы
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Иранская газета «Хамшахри» отфотошопила Джорджину Родригес, которая является девушкой нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, «обрезав» ей ягодицы.

Фото: Из архива Роналду/иранская газета(издание)

«Джорджина Родригес очень зла. Она очень много работает над своим телом и очень гордится своими изгибами. Это показывает, что взгляд на женщин в некоторых частях мира изменился. Это просто задница», — приводит сообщение источника The Sun.

Роналду в социальной сети опубликовал фотографию с его девушкой и детьми, которые празднуют 39-летие португальца. Эту фотографию у себя выставила иранская газета, однако в редакции решили, что ягодицы Джорджины это неуместно и поэтому их отфотошопили.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» «Реала» и «Спортинга».

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