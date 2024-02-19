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«Это не «Бавария». Мануэль Нойер – после матча с «Бохумом»

«Это не «Бавария». Мануэль Нойер – после матча с «Бохумом»
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (2:3).

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'     1:1 Асано – 38'     2:1 Шлоттербек – 44'     3:1 Штёгер – 78'     3:2 Кейн – 87'    
Удаления: нет / Юпамекано – 77'

«Мы хорошо начали игру и имели большие шансы. После перерыва наш ритм был нарушен, но это не должно быть оправданием. Всегда можно получить пенальти в свои ворота, в штрафной всегда тяжелые ситуации. Мы хорошо выступали на длинных дистанциях и должны вознаграждать себя за это. Но мы не можем позволить себе вот так развалиться и пропустить три гола в Бохуме. Это не «Бавария», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 50 очков.

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