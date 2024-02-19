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Азмун извинился за поведение одноклубника во время матча чемпионата Италии

Азмун извинился за поведение одноклубника во время матча чемпионата Италии
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Нападающий «Ромы» Сердар Азмун извинился за своего партнёра по команде, защитника Деана Хёйсена. Напомним, на 38-й минуте Хёйсен после передачи Джанлуки Манчини открыл счёт в матче с «Фрозиноне» (3:0) и приложил палец к губам, показав такой жест команде и болельщикам соперника.

Италия - Серия А . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
0 : 3
Рома
Рим
0:1 Хёйсен – 38'     0:2 Азмун – 71'     0:3 Паредес – 81'    

«Я хотел извиниться, потому что при праздновании первого гола Хёйсен сделал этот жест, совершив наивность. Самое главное — это взаимное уважение, и все должно быть возвращено на правильный путь», — приводит слова Азмуна журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 41 очко.

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