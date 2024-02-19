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Роберт Левандовски побил достижение Тьерри Анри в «Барселоне»

Роберт Левандовски побил достижение Тьерри Анри в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побил достижение экс-форварда каталонской команды Тьерри Анри.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», в матче с «Сельтой» Левандовски забил свой 50-й гол в составе клуба. Таким образом, польский футболист обогнал Анри, отметившегося 49 мячами в футболке «Барселоны».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» прошла в Виге на стадионе «Балаидос» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой встрече Левандовски оформил дубль.

В нынешнем сезоне польский форвард каталонской команды во всех турнирах за клуб сыграл в 33 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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