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Лионель Месси высказался о 16-летнем таланте «Барселоны» Ламине Ямале

Лионель Месси высказался о 16-летнем таланте «Барселоны» Ламине Ямале
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выступления 16-летнего таланта «Барселоны» Ламина Ямала.

«Люди начали узнавать Ламина лишь несколько месяцев назад, но я знаю его уже шесть лет, когда он играл против „Мадрида“ в „Ла Масии“ и забил три гола. Меня также поразило то, как именно он забивал эти мячи», — цитирует Месси аккаунт Xavi Era в социальной сети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника

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