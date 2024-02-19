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Диогу Жота получил травму крестообразной связки левого колена и выбыл на два месяца

Вингеру «Ливерпуля» Диогу Жоте диагностировали повреждение крестообразной связки левого колена, сообщает Record.

По информации источника, 27-летний португалец избежал серьёзной травмы и должен восстановиться к чемпионату Европы – 2024. Предположительно, Жота пропустит около двух месяцев.

Жота получил травму в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4:1). На 40-й минуте матча полузащитник соперника Кристиан Нёргор коленом влетел в Жоту, из-за чего португалец оказался на газоне. Вингер не смог самостоятельно покинуть поле, поэтому его унесли на носилках.

В нынешнем сезоне Жота сыграл 28 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

После 25 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 57 очками. Второе место занимает «Арсенал» (55 очков).

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